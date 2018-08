​Premier League: así se jugará la fecha 2 del fútbol inglés

Se viene la segunda fecha de la Premier League, amantes del fútbol inglés cuentan las horas para ver nuevamente sus colores en acción. El partido de la jornada será el que protagonicen Arsenal y Chelsea, clásico londinense acaparará la atención de todos, en un duelo de poder a poder entre 'gunners' y 'blues'.

Fecha 2 del fútbol inglés

Unai Emery mostró toda su confianza en Petr Cech al ser preguntado por el guardameta en rueda de prensa. No solo lo defendió de las críticas sino que también desveló que el veterano portero seguirá bajo los palos este sábado.El ex cancerbero del Chelsea ha sido criticado en Inglaterra y hay quien no lo ve como el meta apto para el estilo de fútbol que Emery quiere imponer en el Emirates.

Por otro lado, Manchester United visitará a Brighton en la jornada dominical, mientras que el lunes, para cerrar la fecha 2 de Premier League, Liverpool pisará el terreno de Crystal Palace en otro choque de poder a poder.

Sábado 18/08

06:30 Cardiff City vs Newcastle United

09:00 Everton vs Southampton

09:00 Leicester City vs Wolverhampton

09:00 Tottenham Hotspur vs Fulham

09:00 West Ham United vs Bournemouth

11:30 Chelsea vs Arsenal

Domingo 19/08

07:30 Burnley vs Watford

07:30 Manchester City vs Huddersfield Town

10:00 Brighton vs Manchester United

Lunes 20/08

14:00 Crystal Palace vs Liverpool