Los clubes de la Premier League siguen sufriendo a causa de los contagios por coronavirus (COVID-19) y muchos partidos tuvieron que ser suspendidos a lo largo de las últimas semanas. Leeds United ha sido uno de los más golpeados, debido al importante número de infectados dentro del plantel, y este domingo se conoció que el equipo seguirá sin actividad.

A través de un comunicado, la institución dirigida por Marcelo Bielsa reveló que acordó con la organización de la liga inglesa la suspensión del juego frente al Aston Villa en Elland Road, que estaba programado para este martes 28 de diciembre.

“Podemos confirmar que el partido válido por la 20 de la Premier League ha sido pospuesto. Si bien no hubo nuevos casos de COVID-19 en el plantel, la mayoría de los que dieron positivo antes del cotejo ante Liverpool todavía no han salido del aislamiento”, informó Leeds a través de sus canales oficiales.

Recordemos que los ‘Blancos’ no participaron del Boxing Day (26 de diciembre) ante Liverpool al no poder cumplir con las normas adaptadas en la pandemia de coronavirus: deben tener 13 jugadores y un portero suplente. El brote de contagios y la plaga de lesiones han afectado los planes de Marcelo Bielsa a lo largo de esta temporada.

Por ahora, no existe fecha de reprogramación para el duelo ante Aston Villa, pero Leeds aseguró que comunicará sobre las decisiones sobre el calendario, para que los hinchas no pierdan sus entradas. De no haber más modificaciones en el cierre de este año, el club recién volvería a jugar el 2 de enero del 2022, cuando reciban al Burnley.

¿Qué partidos han sido suspendidos por COVID-19 en la Premier League?

Al margen de la suspensión del Leeds vs. Aston Villa; en el Boxing Day, de la jornada 19 de Premier League, tampoco se jugaron: Liverpool vs. Leeds, Wolverhampton vs. Watford y Burnley vs. Everton a causa de la COVID-19; mientras que en la fecha 18, otros seis encuentros habían sido pospuestos: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

De la misma forma, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros choques que no se disputaron debido al brote de contagios por coronavirus en las semanas previas.