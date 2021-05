Tottenham no ha logrado llegar a puestos de Champions League en esta temporada, incluso lucha por ocupar un puesto de Europa League en la última jornada donde jugará contra el Leicester City. Ante esta situación, Harry Kane ya no se siente cómodo con lo ‘Spurs’. Tras ocho temporadas anotando goles con ellos, buscará nuevos aires en otro club.

El deseo de Harry Kane por buscar nuevas experiencia, ha hecho que muchos clubes se interesen por su fichaje; pero, el más llamativo es el Manchester City. El ‘ciudadano Kane’ ha lanzado más de un guiño al cuadro ‘sky blue’ ; y, en esta ocasión, el delantero expresó su deseo por jugar con Kevin De Bruyne.

“Creo que De Bruyne sería el jugador ideal para ayudarme a marcar todavía más goles. Cuando lo veo jugar, noto que es especial. Muchos de los pases que pone son todo un sueño para un delantero”, señaló en el podcast de Gary Neville, ‘The Overlap’, .

Kane no dudo en elogiar a a De Bruyne y demostró su admiración por la estrella ‘citizen’. “Él es un futbolista extraordinario. Tanto con el balón, como sin él. Cuando no lo tiene, presiona como el que más. Pero lo mejor es su pase. Es lo mejor que he visto nunca”, concluyó el delantero.

¿Despedida adelantada?

Al finalizar el último encuentro de los ‘Spurs’ por la jornada 37 ante Aston Villa - partido donde cayeron derrotados por 1-2 - Harry Kane se quedó a saludar a la afición del club por un largo tiempo. El Tottenham Hotspur Stadium recibió a su afición tras muchos meses de ausencia, debido a la pandemia del coronavirus. El último partido del conjunto dirigido por Ryan Mason será de visita, motivo por el cual el delantero se habría despedido por adelantado del club el pasado 19 de mayo.