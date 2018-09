​Portada de Sport desmerece premio de Luka Modric en los FIFA The Best

Gran cantidad de comentarios ha generado la portada de Sport que comenzará circular dentro de unas horas en territorio español, en ella se cuestiona que la FIFA decidiera dar a Luka Modric el premio The Best como mejor jugador.

Portada de Sport desmerece premio

'The Best es Messi .... y punto', es como decidieron abrir su edición impresa para este 25 de septiembre, como era de esperarse los hinchas de Real Madrid saltaron rápidamente en redes sociales criticando la manera de enfocar el importante premio que se llevó Luka Modric tras brillar con los merengues en la Champions League y Rusia 2018 con su país.

Luka Modric puso fin a una década de dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los premios individuales al ser elegido el mejor jugador de 2018, en la gala de la FIFA celebrada en Londres.

Esto significa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo seguirán empatados con cinco trofeos al mejor jugador del año (en sus diferentes modalidades) antes de la entrega en diciembre del prestigioso Balón de Oro.

'Es un gran honor y un sentimiento precioso estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por su gran temporada. Este trofeo no es solo mío: es de todos mis compañeros del Real Madrid y Croacia y de todos los entrenadores con los que he jugado. También es para mi familia. Sin ellos no sería el jugador ni la persona que soy. Ellos son los mejores', declaró Luka Modric después recibir el galardón.

Ni CR7 ni Lionel Messi estuvieron presentes en la gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres con la excusa de que tienen que disputar partidos a mitad de semana con sus respectivos equipos. Es la primera vez en los últimos 12 años que Messi no estaba entre los tres aspirantes al premio al mejor jugador, elegido por los votos de seleccionadores, capitanes, periodistas y aficionados.