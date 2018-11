Polémica celebración política saca a Shaqiri de la Champions League

Por una celebración polémica se queda sin jugar en la UEFA Champions League. El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, decidió no llevar a Xherdan Shaqiri a Belgrado para el duelo que sostendrán contra el Estrella Roja, por la fase de grupos del torneo de clubes más importante a nivel internacional.

Shaqiri se pierde partido de Champions League

'Hemos escuchado y leído la especulación y hablamos sobre qué tipo de recepción recibiría Shaqiri y, aunque no tenemos idea de lo que sucedería, queremos ir allí y centrarnos al 100% en el fútbol y no tener que pensar en otra cosa. Eso es todo. Somos el Liverpool FC, un gran club, no tenemos otro mensaje que ese. No tenemos ningún, mensaje político, absolutamente ninguno', declaró el estratega alemán en la previa del choque de los 'reds' en la UEFA Champions League.

Como se recuerda durante el Mundial Rusia 2018, Xherdan Shaqiri realizó una polémica celebración en el partido ante Serbia junto a su compañero Granit Xhaka, en la que mostraban una águila bicéfala, símbolo político de Kosovo. Esto provocó mucha molestia en hinchas serbios, quienes en las últimas horas aseguran en redes sociales que podría haber alguna represalia contra el jugador.

Contra Serbia (2-1), los dos jugadores realizaron con las manos el símbolo del águila de la bandera albanesa, un gesto considerado en Serbia como una provocación. La 'Gran Albania' hace referencia a una doctrina nacionalista con el objetivo de reagrupar en un mismo país a todos los albanos distribuidos por los Balcanes.