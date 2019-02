​Periodista que subestimó a Griezmann sufre con amenazas de muerte

La periodista francesa Claire Arnoux viene atravesando momentos complicados luego de deslizar un polémico comentario contra el atacante del Atlético Madrid y la selección gala, Antoine Griezmann.

Amenazas de muerte

Arnoux se soltó pff burlón durante una discusión en la mesa de Tribune Sports, programa de BeIN Sports, menospreciando el nivel de Antoine Griezmann; como para ser considerado el mejor jugador francés de la actualidad.

El analista Xavier Vaution se preguntó si la 'Tortuga' era el mejor jugador francés del momento. ' Si Mbappé no es el mejor, ¿quién sería? ¿Por qué no podría ser Antoine Griezmann?', aseguró y de de inmediato a Claire Arnoux se le escapó un sonoro 'pfff' que no pasó desapercibido.

Ce passage me fume mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

" Vous tes gonflés "

Avec le soupir pic.twitter.com/NTzmn2v29K — JO (@WangJiexiYe) 24 de febrero de 2019

'He tenido que bloquear algunas cuentas ... bueno, ¿qué digo? Cientos de cuentas de personas que me atacaron directamente. Especialmente hombres, pero también mujeres con la edad de mi madre me enviaron cosas como vete puta o vuelve a la cocina. Incluso recibí amenazas de muerte y un fotomontaje con Mbappé', declaró Claire Arnoux luego de recibir varias amenazas.

Cabe mencionar que el mismo Antoine Griezmann compartió las imágenes con unos emoticonos de duda.