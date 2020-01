En la antesala del Manchester City-Crystal Palace, un periodista preguntó al entrenador Roy Hodgson si podía aprender alguna lección de Pep Guardiola. En ese momento, el DT dio una respuesta escueta, pero mostró su incomodidad por la consulta.

Luego del empate entre ambos equipos (2-2) en la jornada de la Premier League, el estratega inglés finalmente encontró la réplica adecuada. “Estoy enfadado conmigo misma por la anterior rueda de prensa”, adelantó.

“Siempre me irrita un poco cuando, con 72 años, y habiendo trabajado como 45 como entrenador te preguntan qué puedes aprender de otros entrenadores”, añadió Hodgson, todavía molesto por la pregunta.

“No es que no los respete, ni que piense que no están haciendo un trabajo sensacional. Pero durante la noche se me ha ocurrido la respuesta perfecta”, explicó sobre la polémica el estratega de Crystal Palace.

“Alguien me ha preguntado: ‘Como entrenador del Crystal Palace, ¿qué puedes aprender de Pep Guardiola?’, entonces he respondido: ‘A perder’”, zanjó este asunto el ex seleccionador de Inglaterra.

Manchester City sin opciones

Roy Hodgson destacó el trabajo de su equipo en el Etihad Stadium. La igualdad permite a los suyos a pelear por un lugar en torneos europeos en la próxima temporada. “Es solo un punto, pero es muy importante”, aseguró.

Las ‘Águilas’, además, complicaron las opciones de Manchester City en la Premier League. A pesar de que el cuadro de Pep Guardiola está en el segundo lugar, la distancia con Liverpool es de 16 unidades. Es más, el DT del conjunto ‘sky blue’ consideró que deben enfocarse en clasificar a la Champions League.