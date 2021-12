El Club Deportivo Olimpia de Honduras es el más ganador de su país, pero eso no ha sido impedimento para que puedan registrar más hitos en su historia. La llegada del argentino Pedro Troglio al banquillo de la institución modificó muchos aspectos y los frutos han ido llegando de inmediato, de manera convincente.

A mediados del 2019, el entrenador llegó para ponerse el buzo de los ‘Albos’ y llevó al su plantel a la gloria en el Torneo Apertura de ese año. En poco tiempo, el estratega explotó las mejores cualidades de sus dirigidos y ello se vio reflejado en los siguientes dos títulos: Apertura 2020 y Clausura 2021.

Olimpia se convirtió en un equipo imparable de la mano de Pedro Troglio y el reto estaba en alcanzar el tetracampeonato. La tarea no fue fácil para el DT, puesto que tuvo que disputar los playoffs desde los cuartos de final, luego de haber quedado en el tercer lugar de la etapa regular de la Liga Nacional.

Sin embargo, no tuvo problemas y avanzó a paso firme hasta el juego decisivo, superando a Marathón y Vida en las rondas de eliminación. En la lucha por el título, los ‘Albos’ tuvieron que enfrentar a Real España, que había sido el mejor equipo a lo largo del certamen.

A pesar de la exigencia, el ‘Rulo’ ideó el plan adecuado y se impuso en las llaves de ida y vuelta: 2-0 en casa y 1-0 de visita. El gol del segundo triunfo lo anotó Jerry Bengtson y Olimpia pudo conseguir cuatro títulos consecutivos por segunda vez en su historia, pero fue la primera de la mano de un mismo entrenador.

Desde su llegada al club, Pedro Troglio dirigió 101 partidos, ganando 66 de ellos, empató otros 21 y solo perdió en 14 ocasiones (72 % de efectividad). Además, el DT ayudó a la institución a ser protagonista a nivel continental, tanto en la Liga de Concacaf (semifinales), como en la Concachampions.

Pese a ser resistido por un sector de la prensa en Honduras, el extécnico de Universitario en el Perú solo responde con su trabajo y se alista para sus próximos retos. Inicialmente, buscará ser pentacampeón y darle la estrella 35 a la entidad deportiva que comanda.

No obstante, Pedro Troglio todavía no logra alcanzar a los máximos ganadores en el país: el hondureño Carlos Padilla consiguió seis coronas (con Platense, Motagua, Real España y Olimpia), mientras que su compatriota José de la Paz (Real España, Olimpia y Marathón) y el argentino Diego Martín (en Motagua, pero no de manera consecutiva) están igualados en cinco.