Pedro Troglio estalla tras derrota de Gimnasia en la Superliga Argentina

Pedro Troglio, técnico Gimnasia y Esgrima La Plata, pasa un mal momento tras caer por la mínima diferencia como local frente a Defensa y Justicia en la Superliga Argentina. La continuidad del exestratega de Universitario de Deportes pende un hilo, ya que lleva dos juegos sin lograr victorias.

El cuadro de Pedro Troglio con este resultado, ya está a cinco puntos de la zona de descenso y comenzó a hablarse de la continuidad del estratega al mando del plantel. Por eso hoy el entrenador estalló en conferencia de prensa.



“Las críticas de los que no vienen todos los días a Estancia Chica me chupan un h.... Nunca se me cruzó por la cabeza irme. Soy un discreto director técnico que ha hecho más del cincuenta por ciento de los puntos. A veces me va bien y a veces me va mal. Es difícil dirigir en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y hay que tener muchas agallas para hacerlo”, disparó el conductor del Lobo.

Campaña discreta

Pedro Troglio admitió que la campaña de su equipo “es mala”, pero indicó que no están “incendiados como muchos quieren hacer creer”. Por si fuera poco, ahora Gimnasia recibirá a Defensa y Justicia, uno de los líderes y único invicto de la Superliga.

“Parece que vamos a presentarnos por dignidad, que el partido ya está perdido. Lo mismo nos dijeron con Boca y River, pero así nos fue después”, el extécnico de Universitario de Deportes.

