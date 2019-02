​Pedro Troglio dejó de ser técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata

Pedro Troglio dejó de ser director técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata, estratega llegó a un acuerdo con la directiva y el 'lobo' lo hizo oficial utilizando sus redes sociales para mandar un comunicado a todos sus seguidores.

Troglio se fue

Por medio de un comunicado, Gimnasia y Esgrima la Plata comunicó que Pedro Troglio dejó de ser su estratega en la Liga 1, según confirman desde su cuerpo técnico, la decisión fue tomada de manera conjunta con la directiva.

Darío Ortíz se hará cargo del equipo nuevamente, fue él quien ocupó el puesto interinamente antes de la llegada de Pedro Troglio. Gimnasia y Esgrima la Plata ganó solo uno de los últimos nueve partidos en la Superliga Argentina, actualmente está a cuatro puntos de la zona de descenso por ello la directiva buscó darle un cambio total.

Por otro lado Gian, el hijo de Pedro Troglio, colgó un llamativo mensaje luego de conocerse la noticia de que su padre no será más el entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata. 'El pueblo no olvida, a quién no traiciona', colgó.