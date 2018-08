Paul Pogba marcó el primer gol de la Premier League 2018-19, el mediocampista francés volvió de sus vacaciones tras ser campeón del mundo apenas el lunes, trabajó a la par de sus compañeros de Manchester United solo 4 días y se estrenó en la temporada marcando el primer gol del campeonato inglés.

Señala el camino

Clásica definición de Paul Pogba para pegarle a la pelota, caminó lento esperando que el portero se la juegue por uno de los dos lados y en fracción de segundos decide hacia que punto mandar el esférico.

Paul Pogba se va a quedar en el Manchester United, afirmó un alto dirigente de los 'Red Devils', mientras que su entrenador José Mourinho explicó que el francés está feliz y tiene el deseo de trabajar con el club, a pesar de los rumores de una voluntad de marcharse al Barcelona.

Según la prensa británica, disgustado por su tensa relación con su entrenador y de su papel en Manchester United, Paul Pogba no irá a ninguna parte, confirmó una fuente en el seno de la dirección del club.

'Me gustan mis jugadores, me gusta trabajar con mis jugadores. Me gustan mis jugadores y me gusta el equipo. Voy a disfrutar de esta temporada. Una mentira repetida 1.000 veces sigue siendo una mentira, pero la percepción de la gente es que es verdad. Cuando tú repites 1.000 veces que mi relación con los jugadores no es buena, es una mentira, repetida 1.000 veces, pero sigue siendo una mentira', afirmó Mourinho a poco de iniciar su tercera campaña en Manchester United.