Alejandro Gómez brindó este jueves sus primeras declaraciones como miembro oficial del Sevilla. El ‘Papu’, entre otras cosas, indicó que “cuando llegas a un club de esta magnitud, lo normal es que te exijan” y evidenció su entusiasmo por arrancar esta nueva aventura.

‘Papu’ Gómez señaló, en declaraciones facilitadas por el club, que tras hablar “con muchos chicos que han jugado aquí y han vivido”, le “salió natural” decir en una entrevista reciente que su club español favorito era el Sevilla y le parece “increíble que hoy, después de diez meses, esté aquí”.

El atacante bonaerense destacó la “historia muy linda de este club, con muchísimos argentinos que han pasado”, entre los que destacó al recientemente fallecido Maradona, quien “jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego”.

‘Papu’ Gómez quiso dejar claro que ha “tenido propuestas para dejar Atalanta por equipos árabes” que desechó porque intentó “buscar la parte futbolística que me hacía feliz”, sobre todo porque “para lo demás hay tiempo y creo que estoy en un muy buen momento” y porque su carrera atraviesa por “una etapa de madurez” que requería “seguir jugando a un nivel competitivo y estando en la selección nacional”.









El futbolista argentino explicó que el club hispalense lleva “tiempo presente” en su vida, ya que su tío, Hugo Villaverde, jugó con (el exsevillista Daniel Ricardo) Bertoni en Independiente y fue un técnico con pasado en el Sánchez-Pizjuán, su compatriota Diego Simeone, “importantísimo porque su experiencia” le sirvió de “gran ayuda” cuando lo dirigió “con 20 ó 21 años en San Lorenzo”.

“Siempre me decía cómo tendría que jugar cuando llegara a Europa y lo discutíamos, pero al final me compraron en Italia para jugar de la forma en la que jugaba con él en San Lorenzo. Luego, llega Simeone al Catania y me hace crecer aún más. Todo su cuerpo técnico son gente que admiro y que me hizo crecer”, ha explicado.

‘Papu’ Gómez considera “un halago y una linda responsabilidad” la comparación con su compatriota Éver Banega, que jugó en el Sevilla hasta el pasado mes de agosto y por quien siente “una gran admiración” desde que jugaron “juntos el Mundial sub 20 de Canadá, es un fenómeno” con el que comparte la voluntad de “liderazgo” pues a ambos les “encanta agarrar la pelota y tratar de decidir decida el pase en situaciones importantes”.

Con información de EFE.