Paolo Guerrero y el gol de cabeza que pudo empatar el Internacional vs. Palmeiras | VIDEO

Paolo Guerrero pudo empatar el duelo entre Internacional vs. Palmeiras con un cabezazo antes de irse al descanso, pero la fortuna no estuvo de su lado, la pelota no salió con dirección a red, más bien resultó un pivoteo que no pudo ganar su compañero.

Guerrero ganó por arriba

Fue una de las pocas situaciones de peligro que generó Paolo Guerrero en el primer periodo, el peruano también se ganó una tarjeta amarilla tras chocar con Dudú en el medio campo.

Una de las pocas que tuvo Paolo Guerrero en el primer tiempo ante Palmeiras pic.twitter.com/lR7JGvHTbW — Erickson Bautista S. (@el_bautista7) 4 de mayo de 2019

Internacional vs. Palmeiras: horarios en el mundo

17:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

Internacional vs. Palmeiras: alineaciones confirmadas

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Dudu y Deyverson

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro; Nico López y Paolo Guerrero

