Pablo Pérez y su hermoso gesto con pequeño hincha de Boca Juniors​

Boca Juniors superó a Cruzeiro por la Copa Libertadores con un claro 2-0, pero una acción fuera del tiempo reglamentario fue la que se robó la atención de todos. El volante xeneize Pablo Pérez tuvo un hermoso gesto con un pequeño hincha en la tribuna, conocido por también ser amigo de Carlitos Tévez. El momento fue captado por las cámaras y se volvió viral en redes sociales casi de inmediato.

Hermoso gesto

El 'amiguito' de Carlos Tevez pidió por su camiseta y el volante no dudó en ir hasta la misma tribuna para regalarsela, no sin antes coordinar para que no la agarre algún otro hincha de Boca Juniors que se encontraba en la misma zona.

EL HERMOSO GESTO DE PABLO PÉREZ CON UN PEQUEÑO HINCHA#LibertadoresxFOX - El "amiguito" de Carlos Tevez pidió por su camiseta y el volante no dudó. pic.twitter.com/AOnhz3TrNm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de septiembre de 2018

Mauro Zárate y Pablo Pérez encontraron anotaron los goles de Boca Juniors en la lucha por una plaza en las semifinales de la Copa Libertadores y dejaron contra las cuerdas al Cruzeiro, que al perder por 2-0 en La Bombonera, tendrán que buscar venganza en el Mineirao.

Zárate puso adelante al Boca Juniors con un golazo tras una jugada colectiva a los 35 minutos y en el comienzo del segundo tiempo el mediocentro colombiano Wilmar Barrios evitó sobre la línea el empate de la formación brasileña.

La puntilla del conjunto xeneize llegó a nueve minutos del fin del tiempo reglamentario con un remate potente que sucedió a un defectuoso rechazo de la defensa del Cruzeiro. En el minuto 81 un mal despeje de Edilson derivó en un furibundo disparo de Pablo Pérez en el borde del área para inflar la red y decretar el segundo tanto de Boca Juniors. El propio Edilson pudo descontar al final pero Andrada desvió un tiro libre por encima del travesaño para que Boca viaje a Belo Horizonte con una tranquilizadora ventaja.