​Niño correteó a Gareth Bale por autógrafo, figura del Real Madrid lo miró y se siguió de largo | VIDEO

Niño correteó a Gareth Bale por autógrafo, pero la figura del Real Madrid tuvo una reacción inesperada para una estrella de su nivel, lo miró, ignoró y siguió caminando de largo con dirección a la salida.

La reacción de Bale ha sido criticada por los medios españoles, quienes exigieron más respeto por parte del jugador con hinchas del club.

Gareth Bale vuelve de Londres y ya está en Madrid



@gurriato7 / @RadioMARCA pic.twitter.com/9NR0M0KaGX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2019

Gareth Bale no usa redes sociales, no sabe quién es el primer ministro británico y apenas le interesa lo que ocurra con el brexit. El galés desveló todo ello en una entrevista con el diario británico The Telegraph en Madrid.

El siguiente capítulo en la historia de Bale será ver como reacciona el Real Madrid, club que pagó 100 millones de euros por su talento y a la fecha no ha llegado al tope de su nivel con los blancos.

En lo que se refiere a LaLiga, Real Madrid recibe a Leganés por la fecha 11 del fútbol español, un triunfo es vital para los blancos si quieren seguir el paso al puntero Barcelona, cuadro culé que goleó 5-1 a Valladolid.

