Neymar y Mbappé serán los dueños del mundo

Gianluigi Buffon, exmundialista y arquero del París Saint Germain, se deshizo en elogios por sus compañeros Neymar y Kylian Mbappé, de quienes aseguró que dominarán la próxima década del fútbol mundial.

En entrevista al diario italiano Corriere della Sera, Gianluigi Buffon no se guardó en halagos. “Neymar y Mbappé tienen un talento desproporcionado y pueden dominar el fútbol durante 10 años”, aseguró el experimentado arquero.

Asimismo, Buffon manifestó respecto a Neymar que “es un escándalo que no tenga el Balón de Oro, debería estar furioso”. Y reflexionó: “Si la vida fue benévola y te dio una calidad fuera de lo común no debes contentarte con ser uno más, debes ser el número 1”.

Por otro lado Gianluigi Buffon habló de su ex club. “No creo que la Juventus me eche de menos, es un club que programa todo tan bien que es difícil cometer errores en las decisiones”, afirmó y opinó sobre la posibilidad perdida de compartir plantel con Cristiano Ronaldo. “Jugué con muchos campeones y me hubiese gustado jugar con él, pero Neymar y Mbappé tienen su mismo pedigrí”, concluyó.