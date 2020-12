Neymar aprovechó el tiempo libre disponible para hacerse un par de tatuajes. En las últimas horas, el artista Boby Tattoo compartió en Instagram las imágenes con uno de los nuevos diseños elegidos por la estrella de PSG, quien sufrió un duro revés luego de no ser considerado entre los tres finalistas para el premio The Best de FIFA.

El delantero de la ‘Canarinha’ pasó la página y apostó por una enorme figura de Goku, personaje principal del anime japonés Dragon Ball. La figura del protagonista convertido en la fase de Super Saiyajin ahora está en la espalda del goleador de ‘Les Parisiens’.

El tatuador solamente subió en Instagram el avance del trabajo, pues la imagen final todavía no ha sido desvelada por el propio Neymar. Además de la nueva tinta en la zona lumbar, el atacante también se hizo otro en el muslo, justo encima de la rodilla. Pero de este último no se conocen más detalles.

A seguir con la buena racha

Neymar retornará a la actividad en la Ligue 1 este domingo (3:00 p.m. / horario peruano). El atacante se perdió la victoria de PSG sobre Montpellier (3-1) de la fecha anterior en la liga por una lesión. Pero estuvo a mitad de la semana en el cierre de la jornada de grupos de la Liga de Campeones.

El delantero brasileño fue la figura del compromiso ante Istanbul. Además del gran juego mostrado en la cancha, el ’10′ fue autor de un triplete que le convierte en potencial titular contra Olympique Lyon en el duelo por la fecha 14 por el campeonato francés.