'Neymar puede dejar el PSG', aseguró director deportivo Leonardo | VIDEO

El nuevo director deportivo del PSG, Leonardo, abrió la puerta a Neymar para que abandone el club, en una entrevista con el periódico Le Parisien. Eso sí, el delantero partirá solo si hay una oferta que beneficie a todas las partes involucradas.

Neymar suena en Barcelona

'Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que convenga a todo el mundo. Pero hoy en día no sabemos si alguien quiere comprarlo ni a qué precio', aseguró el hombre que reemplazó a Antero Henrique en el cargo.

Neymar ha estado relacionado con el Barcelona. Pero, Leonardo aseguró que, de forma oficial, los catalanes no presentaron una propuesta formal para hacerse con los servicios del futbolista que abandonó el Campo Nou en 2017 a cambio de 222 millones de euros. 'Solo tuvimos contactos superficiales. Dijeron que querían comprar, pero nosotros no somos vendedores. No vimos que estuviese realmente en una posición de comprador', añadió el miembro del PSG al diario.

Leonardo confirmó una conversación con Neymar y todo el equipo que representa al atacante. “Tiene tres años de contrato con nosotros y como no hemos recibido una oferta, no podemos discutir nada”, señaló.

Por otro lado, Leonardo reiteró que los ‘bleus’ tomarán medidas internas contra Neymar por faltar al primer día de entrenamiento programado para este lunes. “Si un jugador llega tarde, es su culpa”, concluyó.

