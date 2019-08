Neymar | La decisión de Thomas Tuchel que perjudica al brasileño por segunda fecha consecutiva

El delantero del PSG, Neymar, cuyo club negocia su salida, no figura en el grupo que viaja a Rennes para disputar el domingo el duelo de la segunda fecha de la Ligue 1, anunció este sábado su entrenador Thomas Tuchel.

"No completó el entrenamiento con el grupo hoy. Es un poco demasiado pronto para él para regresar a un partido, sobre todo contra el Rennes en su casa. Es demasiado pronto. Esperamos una semana más para que comience con el grupo", declaró el técnico.

El estratega alemán no ha podido alinear a Neymar desde su lesión en un tobillo a finales de mayo. La estrella del PSG, que ya se perdió el inicio liguero ante el Nimes el pasado domingo (3-0), alterna entrenamientos colectivos e individuales.

El director deportivo de los ‘Bleus’, Leonardo, confirmó las negociaciones para el traspaso del jugador más caro de la historia (222 millones de euros en 2017), quien tampoco esconde su deseo de irse de la capital francesa.

"El mercado cerrará el mes que viene. Hoy, eso no cambia nada, es mi jugador. Cuando pienso en un equipo fuerte, es con él. Por el momento no hay soluciones para su salida del club. Nada ha cambiado. Nuestra relación es la misma, si no hay solución se queda. Él tiene tres años de contrato", afirmó Tuchel en conferencia de prensa.

