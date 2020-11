Las sesiones de Neymar en Twitch quedaron paralizadas. Y no lo decimos solo porque no tendrá la comodidad de su casa desde donde realizar las transmisiones, sino por que la red social le suspendió la cuenta por una semana, por revelar el número telefónico de Richarlison.

“Entonces chicos, me expulsaron de Twitch por, creo, si no me equivoco, siete días… por culpa de la ‘Paloma’”, dijo Neymar entre bromas, en un video publicado en Instagram Stories, en el que aparecía en la concentración de su selección a escasos metros de Richarlison. “Por culpa de ‘Paloma’...”, contestó irónico el delantero del Everton.

Se le fue la mano. Los brasileños Neymar y Richarlison, convocados para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, tuvieron una sesión de Twitch hace algunas semanas con consecuencias para el atacante de los ‘Toffees’, que sufrió el descuido de la estrella del PSG

Un domingo de descanso era un buen momento para entretenerse con los videojuegos y parecía que iba a pasar normal entre los amigos, hasta que Neymar decidió llamar al móvil de Richarlison para bromear sobre su expulsión en el empate 2-2 con Liverpool, pero sin darse cuenta expuso el contacto del crack ante los miles de usuarios.

Luego de darse cuenta de su terrible error, Neymar volvió a llamar para contarle sobre el hecho que quedaría registrado en las cámaras de la red social.

Con Neymar en duda, por lesión, y Richarlison, disponible , Brasil se medirá ante Venezuela y Uruguay en las dos próximas jornadas de las Eliminatorias.