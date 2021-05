Tremenda oportunidad que perdió Neymar ante Brest. A los 19 minutos, el brasileño erró rematando a la derecha y yéndose fuera del arco el balón. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ganaron, pero el título se lo llevó Lille al ganarle a Anger por 2-1.

PSG realizó sus deberes pero no fue suficiente. Tras el fallo de Neymar, el cuadro parisino consiguió su primer tanto a los 37′. Un córner ejecutado por Ángel Di María, finalizó en gol en propia puerta de Romain Faivre.

El segundo del PSG llegó con Mbappé a los 71′, a quemarropa junto al palo izquierdo. Así fue el el 2-0 en el último partido de la Ligue 1 para el PSG, pero no les sirvió el resultado a ‘Les Perisiens’ que se quedaron sin el título de la liga.

Lille se declaró campeón de la Ligue 1, tras 10 años de sequía. En el 2011, consiguieron su último título en la liga francesa. Una gran temporada, que se cierra con la victoria ante Angers.

Adicional a la liga de Francia, el PSG se quedó sin la posibilidad de ganar el trofeo de la Champions League. Los dirigidos por Mauricio Pochettino cayeron ante el Manchester City en semifinales. Con esto, la permanencia de Mbappé se vuelve más complicada. Neymar si renovó con los parisinos hasta el 2025.

El francés no confirmó su renovación con el PSG. “Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre he sido feliz aquí y he tenido cuatro años excepcionales hasta ahora. Todo el mundo sabe que tengo un profundo apego por el club, incluidos presidente y afición. Tengo muy claro que voy a hacer las cosas en el orden correcto. El PSG conoce el compromiso que tengo con la entidad, con esta ciudad y con este país”, concretó Mbappé.