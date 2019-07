Escándalo tras publicidad con Neymar arrojando la camiseta de PSG a la basura | VIDEO

La relación entre Neymar y PSG es cada vez más tensa, al borde del escándalo. Los medios deportivos internacionales solo informan sobre el deseo del futbolista por dejar el cuadro francés para regresar a Barcelona en la próxima temporada.

En redes sociales, los cibernautas han aprovechado los problemas entre el brasileño y los bleus para publicar un spot modificado en Internet, cuyo contenido se ha viralizado durante las últimas horas.

You could have guessed Neymar was leaving by just looking at the new PSG ad. pic.twitter.com/zOU62dLLzW