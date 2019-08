Con Cristian Benavente | Nantes vs. Olympique Marsella EN VIVO y EN DIRECTO por la Ligue1 de Francia

Nantes vs. Olympique Marsella EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 2 de la Ligue 1 en el estadio La Beaujoire este sábado desde las 10:30 horas (hora peruana) y con transmisión de ESPN con la presencia de Cristian Benavente y Darió Benedetto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Ligue 1.

La previa

Luego de una primera fecha negativa, Nantes y Olympique Marsella salen en busca del primer triunfo de la temporada en cancha de los verdiamarillos que esperan darle a su entrenador Christian Gourcuff un debut triunfal ante su afición.

Horarios en el mundo

Perú 10:30 am. | ESPN

México 10:30 am. |

Ecuador 10:30 am. |

Colombia 10:30 am. |

Bolivia 11:30 am. |

Paraguay 11:30 am. |

Venezuela 11:30 am. |

Chile 11:30 am. |

Brasil 12:30 pm. |

Argentina 12:30 pm. |

Uruguay 12:30 pm. |

España 5:30 pm. |

Nantes llega con sensaciones encontradas a esta fecha. Por un lado está la alegría de volver a casa para disputar un partido oficial por la Ligue 1 y con ello la llegada del entrenador Gourcuff y el peruano Cristian Benavente, citado para este partido. Por el otro la tristeza por la grave lesión del extremo Marcus Coco (23) quien podría perderse lo que resta de la temporada.

En tanto que el rival, Olympique de Marsella, buscará sumar su primer triunfo que le ayude a olvidar la humillante derrota en casa ante el Reims por 2-0 y que opacó el debut del argentino Darío Benedetto que esta vez apunta a ser titular.

Nantes vs. Marsella disputarán un duelo que tendrá atención especial en Sudamérica por la presencia del peruano Benavente y el argentino Benedetto. Uno de ellos celebrará al final, pero lo que el hincha espera es verlos en acción y saber cuánto pueden aportarle a sus nuevos clubes.

Nantes vs. Olympique Marsella | Aquí se jugará el partido