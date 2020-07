No se calló nada. Consumada la derrota de Athletic Club ante Real Madrid, el capitán Iker Muniain criticó el arbitraje. El español cuestionó el criterio del uso del VAR y confesó haber visto “cómo está siendo la tónica en las últimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan este tipo de decisiones”.

“Ya vemos como esta siendo la tónica en las últimas jornadas y a favor de que equipos se inclinan este tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones”, dijo a Movistar LaLiga tras el encuentro un Muniain disconforme con la disparidad de criterio del VAR entrando a valorar el penal que dio la victoria al Madrid y no una posterior parecida en el área visitante.

“El penal en directo me ha dado la sensación que no era, luego han entrado a revisarlo y unos minuto más tarde una jugada de Raúl, en la que ha recibido un pisotón, no ha ido a mirarlo”, se quejó.

“A mí me ha parecido que no era penal en una jugada que Dani se quería llevar el balón. Se le ha escapado, pero tenía la posición ganada. Luego habrán visto que habrá habido contacto, pero en el fútbol hay muchos contactos que no tienen porqué ser faltas ni penaltis. Raúl ha recibido un pisotón, pero la diferencia es que aquí le han revisado y en el otro área no”, insistió.

Por lo demás, el navarro considera que el Athletic Club ha “merecido un poco más, por lo menos un empate”, ya que no cree “que el partido haya estado en la segunda parte muy desigual”. “Ha sido parejo. En la primera parte tuvimos más claridad, en la segunda quizás nos ha faltado profundidad, pero en líneas generales estoy contento con el esfuerzo y con la manera de manejar el partido. El equipo ha estado a buen nivel. Estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo, merecíamos un poco más y ahora a pensar al miércoles”, resumió.

En cuanto a la jugada en la vio una amarilla por una entrada a Luka Modric, comentó que fue una jugada “sin más, un lance del partido sin más trascendencia”. “He ido a chocar y el árbitro ha interpretado que he ido con mas fuerza de lo normal y me ha sacado tarjeta”, explicó.

Con información de EFE.