Mundial de Rusia 2018: Diego Maradona destroza a Jorge Sampaoli

En el ojo de la tormenta. El debut de la selección de argentina, con empate frente a Islandia, activó las alarmas en la prensa deportiva gaucha, quienes dudan de las reales opciones del elenco de su país para ganar el Mundial de Rusia 2018. Uno de los más críticos a la gestión de Jorge Sampaoli, seleccionador nacionales, es Diego Maradona.

"Creo que la Argentina jugando así. Sampaoli no puede volver al país, es una vergüenza", expresó Diego Maradona al comienzo de la transmisión en el programa que tiene junto a Víctor Hugo Morales para la cadena venezolana, TeleSur.

"No tener una jugada preparada, jugar con centros a cabecear sabiendo que los jugadores de Islandia miden un metro 90. Islandia jugó a lo que tenía que hacer, y la Argentina no supo atacar, y no supo resolver lo que le propuso el rival.", comentó el ex campeón del Mundo en México 1986.

Lejos de calmar las aguas, Diego Maradona fue más allá. Tildó al partido como un encuentro de segunda categoría y apuntó a la falta de trabajo por parte del cuerpo técnico la cual recayó en el desarrollo del juego de los jugadores.

"Fue un partido de una categoría que no es la que yo dejé u otros muchachos dejamos. Islandia se refugió atrás como sabíamos que iba a hacer y nosotros no supimos resolver. No le echo la culpa al equipo, sino al equipo de trabajo. Hoy la selección de Argentina no hizo una superposición cuando tenía un jugador libre por la línea. Por eso digo que no hay trabajo, y hoy quedó demostrado. Que Jorge Sampaoli traiga 25 colaboradores, pero que trabaje. Se terminó el verso. Hoy vimos que Islandia demostró que tenía más trabajo que nosotros. Y eso me da mucha pena.", concluyó

LEE ADEMÁS