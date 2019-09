Mundial de Clubes Qatar 2019: Monterrey ya conoce a su rival tras sorteo del fixture

El Mundial de Clubes Qatar 2019 ya tiene fixture. Este lunes, FIFA realizó el sorteo del orden de los partidos que disputarán los clubes clasificados, que por ahora son cinco de los siete que participarán, y Monterrey de México la tendrá complicada porque podría toparse con Liverpool, reciente campeón de la Champions League, en las semifinales.

El Monterrey, campeón de la Champions de la Concacaf, se medirá al Liverpool en una eventual semifinal del Mundial de Clubes que se disputará en Qatar del 11 al 21 de diciembre, siempre que el cuadro mexicano supere en segunda ronda al vencedor del Al Sadd-Hienghène Sport, según el sorteo celebrado este lunes.

Por el otro lado del cuadro estará el campeón de la Copa Libertadores, que, al igual que el Liverpool, campeón europeo, entrará en competición directamente en semifinales, contra el vencedor del partido que enfrente al Espérance de Túnez contra el campeón de Asia.

El Al Sadd, equipo entrenado por el legendario exjugador del Barcelona y de España Xavi Hernández, participa como representante del país anfitrión, aunque aún está en liza en la Champions Asiática.

Si el equipo catarí lograse alzarse con el título continental, entonces entraría en el cuadro como campeón de Asia, enfrentándose al Espérance tunecino en segunda ronda y sería el subcampeón asiático quien disputaría el partido inicial contra el Hienghène de Nueva Caledonia, campeón de Oceanía.

Mundial de Clubes Qatar 2019 - Rol de partidos

Ronda previa:

Al Sadd SC (Qatar / anfitrión)* vs. Hienghène Sport (Nueva Caledonia / Oceanía)

* O el subcampeón de Asia si el Al Sadd se proclama campeón continental

Segunda ronda:

1. Monterrey (México / Concacaf) vs. Ganador de la Ronda previa (Al Sadd SC/Hienghéne Sport)

2. Campeón de Asia (puede ser Al Sadd SC) vs. Esperánce de Túnez (Túnez / África)

Semifinales:

- Liverpool vs. Ganador del partido 1 de la Segunda Ronda (Monterrey vs. Al Sadd SC/Hienghéne Sport)

- Campeón Copa Libertadores vs. del partido 2 de la Segunda Ronda (Campeón de Asia/Esperánce de Túnez)

Fuente: AFP