​Mourinho acepta un año de cárcel por fraude de tres millones de euros

Tuvo que aceptar su culpa, José Mourinho terminó cediendo ante la Hacienda española, el exdirector técnico del Real Madrid asumió desbalances en sus impuestos durante casi dos años asumiendo un año de cárcel y una millonaria suma a pagar.

'Mou' acepta culpa

José Mourinho aceptó una pena de un año de prisión y la comisión de dos delitos fiscales por un fraude de 3,3 millones de euros, de esta manera quedará cerradas las acusaciones de la Hacienda en su contra. Cabe señalar que se puede cambiar la pena por una multa, no es de carácter obligatorio que 'Mou' llegue a estar tras las rejas 'La Fiscalía no se opone a que se sustituya por multa la pena de cárcel', informaron.

'Mou' deberá admitir por escrito que ocultó sus ingresos por derechos de imagen correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, que percibió a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, Koper Services, S.A. Se considera que dejó de pagar un aproximado de 1.611.537,61 euros en 2011 y 1.693.133,05 euros en 2012.

Por otro lado, el entrenador del Manchester United confía en que su atacante Alexis Sánchez recupere su forma física e insistió en que no solicitó al jugador que renunciara a jugar con Chile los partidos amistosos de septiembre. 'No se lo pedí y nunca le pido a mis jugadores que no acudan (con sus selecciones). Nunca contacto con las selecciones nacionales para que los jugadores no vayan. Es un asunto personal entre él y su seleccionador nacional', apuntó.

Según el entrenador, Alexis Sánchez siente que, tras una lesión, es mejor no acudir a esa mini-gira por Asia.