Mohamend Salah deja a Dios poder jugar en Real Madrid (VIDEO)

Mohamed Salah estrella del Liverpool y la selección de Egipto, desde hace mucho tiempo piensa en ser algún día jugador del Real Madrid. En el programa español "El Chiringuito" mostraron un video en el que una conversación con el alcalde de Najrij (Egipto), revela los deseos más íntimos del 'Faraón'.

"Recuerdo que una vez le dije a Salah: 'Me gustaría que jugases en el Real Madrid algún día'. 'Si Dios quiere', me contestó. No se extendió. Era obvio que un día desea jugar en el Real Madrid", dijo Anwar Maher, alcalde de Najrij.

Mohamed Salah es la máxima sensación en Europa y los medios del viejo continente ya hacen crecer los rumores de reuniones entre los directivos del Real Madrid y el agente del jugador egipcio para ser el fichaje bomba de la próxima temporada.

El fichaje del volante del Liverpool también tendría otro contraste, sería usado como respuesta a la contratación de Phillipe Coutinho por el Barcelona. La web italiana gianlucadimarzio.com fue la que sacó la información, del también ex volante de la Roma. El fichaje de Salah al Liverpool se dio por 39 millones de euros, cifra que sería superada ampliamente si Real Madrid hace oficial una oferta por el egipcio, que está próximo a jugar el Mundial Rusia 2018 en junio próximo.