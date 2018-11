​Modric rompió protocolo por mensaje de hincha con síndrome de down

Luka Modric rompió todos los protocolos debido a una gran causa, los jugadores de la selección de Croacia no estaban declarando tras la gran victoria sobre España en la Liga de las Naciones, pero el crack del Real Madrid decidió ir en contra de la corriente para atender el mensaje que le dejó un hincha con síndrome de down.

Lo conoce de Rusia

Jugador de Croacia no iba a atender a la prensa, pero cambió de opinión tras escuchar que el mensaje se lo mandaba Peater, un joven con síndrome de down al que ayudó a subir al escenario para festejar el subcampeonato en el Mundial Rusia 2018 con el plantel.

'Es un chico al que has hecho feliz con síndrome de down... en la celebración del mundial hemos estado con él y te manda un mensaje', fue lo que le dijo el reportero del programa 'La Sexta Jugones', causando una inmediata reacción en Luka Modric.

MÁGICO. Peater, FAN NÚMERO 1 de MODRIC le ha dejado un MENSAJE a Luka y @JSuarezSexta se lo ha hecho LLEGAR. ¿Cómo ha REACCIONADO el '10'? ¡A las 3 en #JUGONES! pic.twitter.com/S1VzNyjpd5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 16 de noviembre de 2018

Por otro lado, Luka Modric analizó las causas de su bajo rendimiento en el inicio de la presente temporada, señalando de la ausencia de una pretemporada con trabajo físico y su temprano regreso tras el éxito con su selección en el Mundial 2018, llegando hasta la final.

'Estoy bien, me siento mejor día a día. Es cierto que después del Mundial volví muy pronto, sin pretemporada, y es normal que me costase, pero los últimos partidos me siento mejor físicamente y eso es lo más importante', comentó el volante que se ha mantenido como titular en Real Madrid tras la llegada del 'Indiecito' Solari al banquillo.