Modelo ningunea a Cristiano Ronaldo antes de partido de Juventus

La impresionante modelo Melissa Satta, esposa de Kevin-Prince Boateng, se burló de la presencia en Italia de la superestrella mundial, Cristiano Ronaldo, preguntando suelta de huesos: ¿quién es él?', en la previa del partido de este domingo entre la Juventus y el Sassuolo.





Cristiano Ronaldo que emigró a la Juventus en una transferencia que conmocionó al fútbol, al parecer no goza de la admiración de todos. La sensual Melissa Satta, de 32 años, quien se casó con la ex estrella de los Spurs, Kevin-Prince Boateng en 2016, se enfrentó a Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada por The Sun. El domingo, Juventus choca con Sassuolo de Kevin-Prince Boateng (8:00 am hora peruana) y le preguntaron por Cristiano Ronaldo, a lo que Satta dijo: "¿Quién es Cristiano?". Ella agregó: "Solo tengo ojos para Boateng".





Melissa Satta llegó a los titulares hace unos años cuando reveló que una lesión en el muslo que Kevin-Prince Boateng sufrió cuando estaba en el AC Milan fue provocada por sostener sesiones sexuales diez veces por semana. Ella dijo: "La razón por la que siempre está herido es porque tenemos relaciones sexuales de siete a diez veces por semana". Milan fue ligeramente menos abierto en su causa oficial de la lesión. El comunicado del club dijo entonces: "Boateng ha sufrido una lesión muscular en el muslo izquierdo y el tiempo estimado de recuperación es de alrededor de cuatro semanas, a menos que haya complicaciones".