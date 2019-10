ESPN En Directo | Play-Offs de la MLS EN VIVO Seattle Sounders vs. Real Salt Lake y New York City vs. Toronto FC

La MLS, el campeonato más importante de fútbol de los Estados Unidos entra a su etapa decisiva. Desde este miércoles 23 de octubre arrancan las semifinales de conferencia rumbo al título con ocho equipos en competencia y los peruanos Raúl Ruidíaz y Alexander Callens protangonistas en esta etapa.

EL BOCÓN te trae a continuación la mejor información de lo que serán los cuatro partidos que definirán a los finalistas por conferencia que el próximo 10 de noviembre disputarán el título de la MLS. Recordemos que a partir de cuartos de final de conferencia, las eliminatorias son a partido único.

Además de los peruanos Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Alexander Callens (New York City), hay expectativa por ver a Zlatan Ibrahimovic (Los ANgeles Galaxy) enfrentando al mexicano Carlos Vela (LAFC) en un enfrentamiento directo.

Los otros equipos que están en esta etapa son Real Salt Lake (Oeste), Toronto FC, Philadelphia Union y el vigente campeón Atlanta United (Este).

MLS | Semifinal de Conferencia | EN VIVO | Día, hora, canal de todos los partidos:

Miércoles 23 de octubre



New York City vs. Toronto FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Citi Field de New York

Canal: MLS Live, Fox Sports 1, Foxsports.com (Estados Unidos) ESPN Play (Latinoamérica)

Seattle Sounders vs. Real Salt Lake

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Century Link Field de Seattle

Canal: MLS Live, Foxsports.com, Fox Sports 1 (Estados Unidos) ESPN Play (Latinoamérica)

Jueves 24 de octubre



Atlanta United vs. Philadelphia Union

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atlanta

Canal: MLS Live, ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN2 (Estados Unidos) ESPN (México), ESPN Play (Latinoamérica)

Los Angeles FC vs. Los Angeles Galaxy

Hora: 9:30 p.m.

Estadio: Banc of California Stadium de Los Ángeles

Canal: MLS Live, ESPN Deportes+, ESPN, ESPN Deportes (Estados Unidos), ESPN (México), ESPN Play (Latinoamérica)