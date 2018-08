Mira el gol que falló Cristiano Ronaldo en su debut con Juventus

Por fin hizo su debut Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus. El rival fue el Chievo Verona, exequipo del peruano Rinaldo Cruzado. El portugués se le mostró con ganas de celebrar con la hinchada de la 'Vecchia Signora' que vino hasta el Estadio Marcantonio Bentegodi ubicado en Verona para ver el desempeño del exRealMadrid en la Serie A.

En el minuto 18' del primer tiempo el colombiano Juan Cuadrado le envía un pase fantástico a Cristiano Ronaldo (Juventus), que no pone en apuros a Stefano Sorrentino con un disparo que se pierde desviado del poste izquierdo.

Cristiano Ronaldo with the slick turn and powerful shot!! pic.twitter.com/ZnZPlHgdiv

— QUALITY (@Quality_HReel) 18 de agosto de 2018