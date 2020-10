El holandés Virgil van Dijk, defensa de Liverpool, evidenció desconocer el universo de jugadores mexicanos, previo al amistoso próximo entre las selecciones. Gerardo Martino, director técnico del ‘Tri’, no quiso entrar en polémica y le restó importancia al asunto.

“No lo veo muy trascendental. Hoy hacen notas con jugadores que muchas veces no miran fútbol, si no miran futbol, es normal que no reconozcan a una selección o futbolista, ustedes se exceden en adjetivos calificativos buenos”, expresó el ‘Tata', en rueda de prensa virtual.

Gerardo Martino normalizó el hecho y añadió. “Nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás. Si a mí me preguntan por cuestiones de Japón o de Corea del Sur, no los conocería, no me preocupo por esas selecciones, porque es muy difícil que me las vaya encontrar en este momento".

La particular situación se generó por las declaraciones del defensa de Liverpool, cuando se le preguntó por su conocimiento por jugadores mexicanos. “Bueno, a (Hirving) Lozano, pero no podrá estar en el juego, a Hernández (Chicharito). Honestamente un par de jugadores más y ya. Es difícil enfrentarse a jugadores mexicanos, pero no creo que eso marque diferencia el miércoles”, indicó van Dijk.

México y Holanda se enfrentará este miércoles 7 de octubre, en un compromiso amistoso por fecha FIFA, en el Estadio Johan Cruyff Arena. El duelo está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana), con transmisión de TUDN y Azteca 7.