El deceso del exentrenador Radomir Antic, ocurrido este lunes, ha calado hondo en el mundo del fútbol, sobre todo en su natal Serbia y en España, país donde dirigió a varios equipos, entre ellos al Real Madrid, FC Barcelona y el Atlético de Madrid, escuadra con la que conquistó dos títulos.

Luego de conocida la triste noticia, de inmediato diferentes personalidades expresaron su pesar por la muerte de Antic. Uno de ellos fue Miguel González, Míchel, estratega del Pumas de la Liga MX, quien consideraba al serbio como uno de sus mentores. El técnico español manifestó estar "devastado’ por haber perdido a uno de sus maestros en el fútbol.

“Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Sé que lo sabías, pero no está de más que te lo lleves para siempre”, escribió Michel en su cuenta de Twitter. “Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. DEP”, añadió el DT del Pumas.

Juntos en la ‘Casa Blanca’

El cariño y respeto que le profesaba Michel a Radomir Antic surgieron cuando ambos coincidieron en el Real Madrid a principios de los 90. El serbio siempre creyó en las virtudes futbolísticas del español y fue clave para la carrera de este experimentara un gran despegue. Antic también fue técnico del Zaragoza, el Oviedo y el Celta, todos ellos clubes españolas. También dirigió a la selección de su país en el Mundial Sudáfrica 2010.

