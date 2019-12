La ausencia de Cristiano Ronaldo ha sido uno de los temas de conversación durante la gala del Balón de Oro. Luka Modric, quien entregó el trofeo a Lionel Messi, se refirió a la ceremonia sin la estrella de Juventus.

“Primera pregunta y ya están las polémicas (risas)”, inició el croata, distinguido como el mejor del mundo el año pasado. Enseguida, el futbolista de Real Madrid mencionó el respeto por delante de todo, sin importante el resultado obtenido.

“Cuando no ganas, hay que estar para mostrar respeto. El fútbol es esto. Estoy aquí para celebrar el fútbol. Le he dado el premio y lo he felicitado”, manifestó para comentar sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo.

“Puede ser una buena tradición que el ganador venga cada año para entregar el premio al nuevo vencedor. Somos rivales, pero ante todo hay respeto. Hay que disfrutar del fútbol y ya está, como en otros deportes en los que hay grades deportistas y se muestran respeto. Tenemos que seguir su línea en el fútbol”, añadió el volante.

Modric también felicitó a Messi en la zona mixta. “Es algo impresionante cuando ves todos esos Balones de Oro juntos, no parece real. Demuestra que es un jugador impresionante. Uno de los mejores de todos los tiempos”, concluyó.