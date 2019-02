Mauro Icardi dejaría Inter de Milán para irse con la 'vieja señora'

Mauro Icardi dejaría el Inter de Milán, pero no se iría muy lejos el atacante argentino podría recalar en la Juventus de Turín, todo nace luego de que los directivos de la 'vieja señora' preguntaran si al goleador le atraería la idea de vestir los colores del actual monarca de la Serie A.

Se va con la 'vieja señora'

El directivo de la 'vieja señora', Fabio Paratici, se refirió al interés de Juventus por fichar al argentino Mauro Icardi, al que el Inter de Milán quitó el brazalete de capitán tras la tormenta generada por su posible renovación. Reconoció el club turinés pidió informaciones el pasado verano, pero subrayó que este no es el momento de hablar de potenciales incorporaciones.

'El pasado verano queríamos saber la opinión de Icardi sobre la chance de jugar en Turín. Lo hicimos para hacer saber que si sale de allí, Juventus está interesada. Por ahora es jugador del Inter y hay meses importantes por delante. Nadie sabe lo que pasará en junio', fue lo que apuntó el directivo a Rai Radio 1.

Lo cierto es que Mauro Icardi ya no se siente tan agusto en el Inter de Milán, dejó de ser capitán y eso no le cuadro, además se habla de presión para extender su contrato, algo que el jugador no quiere. Llegar al actual monarca de la Serie A podría ser la mejor posibilidad que se le ponga en el camino, teniendo en cuenta que no tendrá que cambiar de liga.