Mario Balotelli utiliza frase de Pablo Escobar para insultar a su exnovia

Mario Balotelli, delantero del Niza, sorprendió con una historia que publicó en su cuenta de Instagram en la que hizo referencia a una frase de Pablo Escobar, ante ello reaccionó Fanny Neguesha, su ex novia con la que terminó relación en el 2014.

El futbolista del Niza, de la Ligue 1 de Francia, escribió: Como dijo Pablo Escobar: el dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las pu[...]". Ante ello y a pesar de que no fue etiquetada, reaccionó Neguesha: "si fueras una buena persona, ya habrías encontrado una mujer de verdad. Hablo sin malicia, estoy enamorada y feliz. Lo más triste es que ni siquiera con todo el dinero puedes hacer que ninguna se quede contigo… ¿habrá una razón?".

El polémico delantero italiano de Niza, quien estalló contra los silbantes luego del partido contra Marsella, siguió la discusión: "tengo dos hermosos hijos y gracias a Dios ella no es su madre. ¿La razón?: porque ella no es una mujer sencilla, con valores y educación. Yo no arruino a las familias. Ni siquiera un entrenador nacional ha tenido tantos jugadores. Ni siquiera un niño puede hacerla sentir cómoda. Albañiles, carteros, camareros, seguramente tendrán una oportunidad. A ella le gusta la fama y el dinero".

Fanny Neguesha, quien espera un hijo del futbolista del Southhampton de la F.C de la Premier League de Inglaterra, terminó con la historia en redes sociales: Algunas personas no valen la pena.

