Mario Balotelli aseguró que el partido contra Juventus “es uno más”

Mario Balotelli manejó propuestas interesantes para continuar su carrera en esta campaña. Sin embargo, el atacante prefirió firmar por el Brescia, club con el que se estrenará este martes ante la Juventus en la Serie A.

El delantero, quien ya cumplió con una sanción de cuatro jornadas, manifestó sentirse tranquilo a pesar de enfrentar al cuadro de Turín, vigente campeón del Calcio y dominador del certamen desde hace unos años.

“Para mí, el partido ante la Juventus es uno más e intentaré marcar como en cualquier partido para tratar de ganar", señaló Balotelli en una entrevista con el medio DAZN.

Del mismo modo, ‘Super Mario’ confesó que no le despiertan sentimientos especiales cruzarse ante ‘CR7’, ello sin saber que el delantero de la ‘Vecchia Signora’ fue descartado para el compromiso por problemas musculares.

"¿Si me emociona jugar contra Cristiano Ronaldo? No, no me importa. Es un gran jugador, junto a Messi son los mejores, estará bien enfrentarme a él, pero, no me emociona”, añadió Balotelli.

De otro lado, el futbolista desveló que desea ponerse en buena forma para volver a la selección. “Jugar la Eurocopa es mi objetivo, pero ahora no pienso en Italia: solo en estar al 200 por ciento”, sentenció.