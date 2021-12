El italiano Mario Balotelli ha encontrado un buen rendimiento con la camiseta del Adana Demirspor de Turquía, club con el cual sigue anotando goles. Durante este domingo, el delantero volvió a ser protagonista por la espectacular definición que realizó en el partido ante Göztepe, por la fecha 19 de la Superliga.

Las fuerzas entre ambos equipos fue pareja durante el primer tiempo, pero el ‘Nene’ se encargó de romper la paridad a los 16 minutos. El cuadro del experimentado delantero inició un contragolpe rápido, que obligó al portero contrario, Irfan Egribayat, a adelantarse para intentar despejar el esférico.

Sin embargo, el peligro no acabó y Yunus Akgun se hizo de la pelota por la derecha, aunque no remató, sino que optó por habilitar a Balotelli. A pesar de encontrarse varios metros fuera del área, el atacante se perfiló para su pierna derecha y disparó al arco, clavando el balón en el ángulo.

El guardameta confió en que la definición se perdería por la línea de fondo y no estiró los brazos, circunstancia que facilitó el gol. ‘Super Mario’, fiel a su estilo, decidió esperar el abrazo de su compañero y no celebró efusivamente. Finalmente, la brillante acción no terminó en triunfo, dado que Göztepe igualó con un tanto en contra de Joher Khadim Rassoul (76′).

Mario Balotelli se lució con un espectacular golazo en Turquía. (Foto: AP)

Al margen del resultado, los hinchas están felices con Mario Balotelli, quien llega a los siete tantos con Adana Demirspor en lo que va de la campaña, siendo su mejor registro desde el curso 2018-19, cuando celebró ocho veces con Marsella en la Ligue 1 de Francia.

¿Cómo va el equipo de Mario Balotelli?

En la temporada 2021-22 de la Superliga de Turquía, Adana Demirspor se ha convertido en uno de los protagonistas y actualmente se encuentra en la sexta posición con 30 puntos, quedando a seis del Konyaspor (2°, que va Champions League por ahora) y a dos del Fenerbahce (4°, con boleto a Europa League).