Marcelo Díaz enciende la polémica y critica a los hinchas chilenos

Chile vive momentos convulsionados tras quedar fuera del último Mundial Rusia 2018 y perder en la ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones. Uno de los señalados de estas dos dolorosas derrotas es Marcelo Díaz, quien actúa en Racing Club de Argentina, y disparó munición verbal de grueso calibre.

El futbolista de Racing Club habló de las críticas que ha recibido por ese fallo ante los germanos y fue claro: "el chileno es mal agradecido, a nadie le importa los logros del pasado. Junto al Chueco (Eugenio Mena) y otros pocos muchachos hemos ganado tres títulos internacionales para Chile, de los cuatro que tiene en su historia", explicó en una entrevista para el Diario la Tercera.

"Somos un par de privilegiados, somos parte del 75 por ciento de los títulos internacionales de Chile y aún así la gente no lo valora. Saco de este razonamiento a los hinchas de la U de Chile, que siempre nos reconocen por lo que hemos entregado. El chileno en general te saca en cara los errores, somos muy chaqueteros, como decimos nosotros, pero no me molesta que sean así conmigo", agregó Marcelo Díaz.

No hace drama

Además, sobre un posible retorno a la selección chilena. "Estoy bien física y futbolísticamente. Es uno de los mejores momentos de mi carrera y lo disfruto al máximo. Si tengo que volver a la Selección, iré con toda la seguridad y la alegría del mundo, pero si no me toca, no pasa nada: lo miraré desde afuera. Tengo claro de que, en este momento, a mí me sacaron de la Selección y no pienso en tomarme una revancha", comentó.

Finalmente, Marcelo Díaz aseguró que aún no tiene intenciones de retornar a Chile, por lo que los hinchas de la U deberán esperar para tenerlo nuevamente con la camiseta azul.

LEE ADEMÁS