Marcelo Bielsa admitió que mandó espiar práctica de rival

Marcelo Bielsa se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que se conociera que mandó un espía a los entrenamientos del Derby County, el Leeds United del 'Loco' aumentó su ventaja al frente de la Championship ganado 2-0, pero el entrenador tuvo que reconocer que envió un 'espía' antes del partido y asumió sus responsabilidades por ello.

Mandó un espía

'Es verdad que había alguien del Leeds United. La responsabilidad es mía. Sea legal o no, justo o injusto, reconozco que Frank Lampard y el Derby County pueden considerar que no era lo correcto. No pedí la autorización del Leeds United y yo tengo toda la responsabilidad', admitió el técnico argentino después de que el Derby publicara un comunicado en el que señalaba la presencia de un intruso en su terreno de entrenamiento comportándose de manera sospechosa.

Frank Lampard, actual entrenador del Derby County, está convencido de que el Leeds United debería ser sancionado si se demuestra queMarcelo Bielsa ha encargado espionaje a los adversarios durante toda la temporada.

'Él lo ha reconocido, así que es fácil de tratar. Corresponde a la liga ocuparse del caso. Aparentemente no sólo afecta al Derby County. Antes de nuestra derrota 4-1 en nuestro primer partido ante ellos, había alguien. El Leeds puede derrotarte 4-1 porque tiene un equipo fantástico, pero había alguien en un arbusto, es la segunda vez este año', se quejó el ex jugador del Chelsea y la selección inglesa.