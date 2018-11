​Mandzukic puso el primero de la Juventus ante AC Milan [VIDEO]

Mario Mandzukic (8') se apuntó el primero en San Siro, croata adelantó a la Juventus ante AC Milán con un cabezazo tras centro de Alex Sandro. Le ganó la espalda a Ricardo Rodríguez para abrir el marcador a favor de a 'vieja señora'.

Mandzukic pone el primero

Las variaciones en su esquema le dieron resultado a la Juventus, Paulo Dybala de enganche hizo un buen partido detrás de Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que a veces dar un paso atrás hace falta para dar dos adelante, al referirse a la derrota padecida contra el Manchester United en la Champions League.

'Tras la derrota todos estábamos decepcionados, ya no estábamos acostumbrados a perder porque no lo hacíamos desde abril. El otro día hicimos un buen partido, pero perdimos y esto me fastidia, porque no se habla de los partidos 'buenos' sino de los 'ganados'', dijo.

"La emotividad pudo con nosotros, porque también el empate parecía injusto, en cambio en esos momentos hay que estar lúcidos. Cuando no puedes ganar, es importante al menos no perder. En 'Champions' un partido nunca acaba hasta el final, pero a veces dar un paso atrás hace falta para dos adelante", agregó.