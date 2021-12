Manchester United está logrando un categórico triunfo ante Burnley por la Premier League y, hasta el momento, suba hasta el sexto puesto con 31 unidades. A los 27 minutos, llegó la segunda anotación de los ‘Diablos rojos’ a través de un autogol de Ben Mee.

Una gran jugada colectiva de Jadon Sancho provocó que el defensor rival marque en propia puerta. Previamente, McTominay había anotado el primero (8′) y luego, Ronaldo infló las redes para el tercero (35′). Lennon marcó el descuento.

Los ‘Diablos rojos’ se están recuperando luego del empate ante Newcastle y el siguiente encuentro de los dirigidos por Ralf Rangnick se jugará el lunes 3 de enero ante Wolves.

Manchester United vs. Burnley: previa

Los ‘Diablos rojos’ marchan en el séptimo puesto con 28 unidades y llega a este encuentro tras empatar 1-1 ante Newcastle (último lugar en el campeonato). Los hinchas se quedaron muy molestos, puesto que Cristiano Ronaldo y compañía estaban en la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares.

Tras el encuentro ante las ‘Urracas’, el entrenador de Manchester United, Ralf Rangnick, criticó el desempeño de sus dirigidos y puntualizó los errores que cometieron. Así lo expresó durante conferencia de prensa.

“No me gustó (la actuación del equipo); de ninguna manera. Hemos tratado de ser mejores a la hora de controlar los partidos, pero hoy no pudimos hacerlo, sacando algunas excepciones. Todo se trata de tener energía, fuerza física y ganar pelotas divididas. La transición es clave. En todas esas áreas, creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel”, señaló.