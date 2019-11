Manchester United vs. Bournemouth EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía ESPN por fecha 11 de la Premier League

Manchester United vs. Bournemouth Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 11 de la Premier League, este sábado 2 de noviembre, desde las 7:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y DAZN Spain. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Revitalizado por su reciente victoria sobre Chelsea, Manchester United visitará a Bournemouth y buscará su cuarto triunfo consecutivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Vitality Stadium.

Manchester United vs. Bournemouth: horarios del partido

México - 6:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Venezuela: 8:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

Luego del empate ante Liverpool, Manchester United empezó su racha con un triunfo sobre el Partizán en la Europa League, seguido de su éxito liguero ante el Norwich City para luego continuar su camino con la victoria sobre los 'Blues', que llevó a los 'Diablos Rojos' a cuartos de final de la Copa de la Liga.

Antes de volver a chocar con Partízán, esta vez en Old Trafford, Manchester United (7° con puntos) deberá medirse con el Bournemouth (9° con el mismo puntaje que su rival de turno), que está necesitado de puntos.

"Nuestra confianza se está afianzando cada vez más. El miércoles ganamos gracias al sorprendente tiro libre de Marcus, obviamente. En Belgrado, defendimos muy bien. Y ante Norwich tuvimos un muy buen partido en general", analizó en conferencia de prensa, el entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær.

Por otro lado, el noruego destacó la impotancia del regreso de Anthony Martial. "Desde que Anthony volvió, Marcus prosperó un montón. Probablemente se sienta más seguro al encontrarse frente al arco, teniendo la posibilidad de ser más letal de cara al gol. Quiere dominar todas las habilidades que un delantero debe tener", dijo.

Para este compromiso, Manchester United no podrá contar, por lesión, con Axel Tuanzebe, Luke Shaw y Nemanja Matić. "Probablemente vuelvan después del break internacional, ya que un riesgo que lo hagan antes de tiempo. Todavía tienen dos semanas para continuar con sus respectivas recuperaciones", explicó el técnico.

Bournemouth no conoce de victorias desde el 20 de septiembre, cuando derrotó 3-1 a Southampton a domicilio. Tras ello, 'The Cherries' consiguieron tres empates y cayeron en una ocasión, en sus cuatro presentaciones posteriores.

Manchester United vs. Bournemouth: probables alineaciones

Bournemouth: Ramsdale; Smith, S. Cook, Ake, Rico; L. Cook, Billing, H. Wilson, Fraser; C. Wilson, King. DT: Eddie Howe.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred, Pereira; James, Martial, Rashford. DT: Ole Gunnar Solskjær

Manchester United vs. Bournemouth: ¿dónde se ubica el estadio?