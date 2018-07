​Manchester United gastó 83 millones, pero Mourinho sigue incómodo

José Mourinho no la pasa bien en Manchester United y lo hace ha hecho público en su última rueda de prensa, el estratega portugués está incómodo con la directiva del equipo inglés porque no le han cumplido ninguno de sus 'pedidos' para la nueva temporada europea que está por comenzar dentro de solo tres semanas.

'Mou' quiere a sus estrellas

Manchester United gastó 83 millones en fichajes, pero José Mourinho sigue incómodo, 'Mou' asegura que ninguno de los que llegó estaba en su lista de pedidos para convertir a los 'diablos rojos' necesita la llegada de estrellas y esto todavía no se da.

Hasta el momento Manchester United ha realizado tres fichajes: el extremo brasileño Fred (59 millones de euros al Shakhtar), el lateral portugués Dalot (22 al Porto) y el meta inglés Grant (2 al Stoke), 83 millones en tres jugadores. Ninguno de ellos pedido por 'Mou', según las mismas palabras del luso.

'Entregué una lista al club con cinco futbolistas que me interesaban hace meses y no ha llegado ninguno. Me gustaría tener a dos jugadores más... pero no creo que vayan a ser dos. Espero que uno sea posible. Una cosa es lo que quiero... y otra lo que va a pasar', comentó José Mourinho a manera de crítica para sus directivos por no haber hecho realidad uno de sus pedidos.

Manchester United no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos que ha disputado durante su pretemporada por Estados Unidos. Primero fueron vapuleados 4-1 por Liverpool de ahí empataron con América (1-1), San Jose (0-0) y Milan (1-1).