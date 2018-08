​Manchester United ficharía a Diego Godín en operación relámpago

José Mourinho ha lanzado el último mensaje a los directivos del Manchester United, en lo que a refuerzos para la temporada 2018-19 se refiere, el estratega de los 'red devils' quiere que concreten por lo menos la llegada de un fichaje de nivel y para ello tiene en primer lugar el nombre de Diego Godín, zaguero uruguayo que le aportaría temperamento y experiencia a la primera línea.

El portal Sky Sports asegura que Manchester United pagaría los 35 millones de euros por su ficha (según los número de Transfermarkt) y además ofrecería una jugosa mensualidad de Diego, mejorando los 5 millones de euros que cobra el defensor de la selección uruguayo actualmente en el Atlético Madrid.

WATCH: Sam Allardyce thinks Manchester United were naive listening to Diego Godin's agent about his potential move from Atletico Madrid to Old Trafford. pic.twitter.com/IV4wHFq19t