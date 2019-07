Paul Pogba | Agente del francés reveló su futuro en el Manchester United

Por el momento, el futuro de Paul Pogba está en el limbo. El campeón del mundo, en palabras de su representante Mino Raiola, habría comunicado a Manchester United que tiene intenciones de abandonar el club.

Sin embargo, el agente volvió a referirse al mediocampista francés ante los medios de prensa italianos. El empresario de jugadores visitó este país porque acompañó a Matthijs de Ligt, quien cerrará con la Juventus.

“Todavía no hay nada. ¿Quedarse en el Manchester United? Vivo mi vida día a día, veremos lo que sucede. El fin de esta historia no está escrita. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos”, aseguró Raiola sobre Pogba.

A pesar de los mensajes que envía el agente a través de los medios, la postura de los ‘Red devils’ ha sido clara desde el principio: quieren al volante para la siguiente campaña o, si desea partir, el club interesado debe pagar 200 millones de euros.

Mientras se resuelve su futuro, Paul Pogba participa de la pretemporada con Manchester United. Es más, el galo sumó minutos en el amistoso frente a Leeds United que terminó con goleada de los ‘Diablos rojos’ (4-0).

