Luka Modric lanza dura crítica contra Real Madrid tras nueva derrota

Real Madrid recibió un duro castigo jugando en su propia casa y prácticamente le dijo adiós a sus posibilidades de pelear LaLiga Santander hasta la última jornada con Barcelona. Una derrota ante la Real Sociedad de Imanol Alguacil encendió las alarmas en el Santiago Bernabéu, apuntando la mayoría de críticas a la cabeza del 'Indiecito' Solari.

No se aguantó

Luka Modric fue uno delos pocos jugadores del Real Madrid que salió al frente para atender a los medios de comunicación tras un dura derrota en casa. Lanzó una crítica buscando reacción en sus compañeros para salir del mal momento que viven.

'Somos nosotros los que tenemos que hacerlo mejor. No podemos tener una ca**da en cada partido. Y esto nada más es falta de concentración. Nos falta gol y más unidad en el campo. Nos marcan cada partido y no metemos nosotros. Es una derrota muy dura, hemos empezado muy mal como contra el Villarreal. Hemos creado muchas ocasiones y no las hemos metidos. Tenemos un problema falta de concentración y falta de gol. No entra. Tenemos que asumir esto', disparó Luka Modric.