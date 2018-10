Luka Modric jura que nunca jugará con Lionel Messi

El atacante croata Luka Modric, ganador del premio The Best FIFA, en entrevista al diario francés L'Équipe aseveró que nunca jugará junto a Lionel Messi. Vale destacar que el primero es figura del Real Madrid y el segundo del Barcelona.

En cuanto al argentino, Luka Modric entre risas comentó: "Juego contra él, no con él. Evidentemente, Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no jugaré nunca con él".

Sobre el Balón de Oro, que podría ganar Luka Modric tras quedarse con el The Best, explicó: "la verdad es que no me gusta mucho hablar de esto y no voy a decir en alto que 'sí, que merezco el Balón de Oro'. Lo importante para mí es estar como he estado durante los últimos meses. Este año ha sido sin duda el mejor de mi carrera y mi único objetivo es continuar con este ritmo. Pero no me oirás decir: "¡Soy yo quien debe ganar!". Son los expertos los que votan y los que tienen esta misión".

Sin embargo, Modric eligió a sus rivales para el premio: Varane, Griezmann, Mbappé, Cristiano y Messi. "Varane ha hecho una temporada fantástica, Mbappé es un talento extraordinario y una promesa con un grandísimo nivel, es especial. Y luego citaría a Griezmann, que de los tres franceses es al que pondría por delante por todo lo que ha hecho este año".