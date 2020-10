Con mucho dolor y con lágrimas en los ojos, Luis Suárez le dijo adiós al Barcelona y empezó un nuevo reto en Atlético de Madrid. Han pasado ya varias semanas de su salida del cuadro azulgrana, pero aún el ‘Pistolero’ tiene muchas cosas que decir sobre la dirigencia.

“Quizás, les molestaba que yo me llevara bien con ‘Leo’, que capaz eso influyera en el juego porque nos buscábamos constantemente, por el bien del equipo, no por el bien personal. Quizás, querían que ’Leo' juegue más con otros compañeros. Es posible que hayan querido sacarme del lado de ‘Leo’; no está claro por qué la directiva tomó esa decisión”, confesó el ‘Pistolero’, en entrevista con 90 Minutos ESPN.

En ese sentido, Luis Suárez reveló que conoció que directivos ofrecían delanteros para apurar su adiós del elenco catalán. “Cuando llegué al Barcelona me advirtieron ‘cuidado con Leo porque no se lleva bien con ningún delantero’. Una vez que se lleva bien con alguien lo quieren separar. Yo tengo informaciones desde hace dos años que había directivos que ofrecían delanteros porque me querían echar a mí. Y lo terminaron haciendo, aunque soy consciente de que tengo cierta edad”, comentó el charrúa.

Eso sí, Luis Suárez se sinceró y dio a conocer que anteriormente comunicó a la dirigencia la necesidad de fichar un centrodelantero para que le haga competencia. “Hace tres años que vengo diciendo que el Barcelona necesita un 9 joven para tener competencia y autoexigirme. Nunca trajeron a nadie porque siempre estuve a la altura de lo que necesitaba el club, aunque los delanteros tienen rachas y momentos”, contó.

